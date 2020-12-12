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Дед Мороз доставил главную новогоднюю елку в Кремль

Алена Миронова
Россина Бодрова
08:40 12.12.2020
Высота ели составляет 25 метров, поэтому ее доставка - целое предновогоднее приключение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В Кремль этой ночью привезли главную новогоднюю ель страны. Зеленую красавицу доставил в центр столицы сам Дед Мороз, и теперь она будет радовать глаз на Соборной площади.

Высота ели составляет 25 метров, поэтому ее доставка - целое предновогоднее приключение.

Так, пожалуй, встречают только высокопоставленных лиц - строго с полицейским конвоем. Каждый съезд и поворот на маршруте был четко спланирован - все, чтобы довезти ценный груз в сохранности.

«Первый спецбатальон нас доводит до Москвы, в Москве москвичи встречают, и тоже проводят по Кутузовскому проспекту и дальше по Москве», - рассказал замначальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ.

Автомобиль заехал на территорию Кремля, после чего главное новогоднее украшение страны прошло все проверки службы безопасности.

Специальная комиссия искала ель полгода. 50 претенденток со всей области проходили настоящий кастинг - требования были строже, чем к участницам конкурса мисс мира. Но та, что украсит Кремль, еще и подарит новую жизнь.

«На ней было очень много шишек, эти шишки будут извлечены, из них будут получены семена и они будут высажены на наших питомниках», - отметил Анатолий Лутаев, директор Наро-Фоминского филиала ГКУ «Мособллес» Московской области.

К сожалению, традиционную кремлевскую елку в этом году отменили – такое решение принято из-за пандемии нового коронавируса. Однако праздник состоится, правда в ином формате: дети увидят новогоднее представление на своих телеэкранах.

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