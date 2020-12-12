В США разгадали одно из зашифрованных посланий серийного киллера Зодиака

Команда частных экспертов-любителей из США, Австралии и Бельгии, которые специализируются на разгадывании шифров, смогла разгадать одно из загадочных посланий серийного маньяка Зодиака, все еще находящегося в розыске.

Как пишет издание San Francisco Chronicle, зашифрованный убийцей текст был направлен в письме в ноябре 1969 года, то есть 51 год назад, именно в их редакцию. Следователи установили причастность маньяка к убийству пятерых человек в области залива Сан-Франциско в 1968 и 1969 годах. Правоохранители полагали, что в письме убийца зашифровал свое имя, однако его там не было.

Как пояснил эксперт-дешифратор Дэвид Оранчак, он многие годы пытался разгадать послание маньяка с помощью компьютерной программы. Однако она ему, в итоге, не понадобилась. Посмотрев на текст под другим углом зрения, они с командой расшифровали его сами.

«Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что она направит меня в рай рано или поздно, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня», - процитировал сообщение убийцы энтузиаст.

Это уже второй из четырех зашифрованных текстов Зодиака, который удалось разгадать. Предыдущий был расшифрован еще в 1969 году школьным учителем из калифорнийского Салинаса и его супругой.

Как говорится в сообщении отделения ФБР в Сан-Франциско в Twitter, дело о Зодиаке остается текущим расследованием для их подразделения, а также других коллег из местных правоохранительных органов.