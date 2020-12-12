Несколько районов Кабула подверглись ракетному обстрелу

Несколько ракет взорвались в разных районах столицы Афганистана в субботу утром.

Один человек погиб. Один ранен. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление МВД страны.

Согласно данным ведомства, около международного аэропорта имени Хамида Карзая и района Кабула Хваджа Раваш взорвались по меньшей мере четыре ракеты.

По словам очевидцев, по разным районам города было выпущено более шести ракет.

В настоящий момент ни одна из действующих в районе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее военнослужащие Австралии признались в убийствах мирных жителей в Афганистане. Представитель командования принес извинения и пообещал, что виновных накажут.