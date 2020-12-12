Несколько районов Кабула подверглись ракетному обстрелу
Сообщается об одном погибшем.
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Несколько ракет взорвались в разных районах столицы Афганистана в субботу утром.
Один человек погиб. Один ранен. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление МВД страны.
Согласно данным ведомства, около международного аэропорта имени Хамида Карзая и района Кабула Хваджа Раваш взорвались по меньшей мере четыре ракеты.
По словам очевидцев, по разным районам города было выпущено более шести ракет.
В настоящий момент ни одна из действующих в районе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Ранее военнослужащие Австралии признались в убийствах мирных жителей в Афганистане. Представитель командования принес извинения и пообещал, что виновных накажут.