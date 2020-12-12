В Роспотребнадзоре предупредили об облысении при коронавирусе

Перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, могут облысеть.

«При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций», - передают РИА Новости слова эпидемиолога Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она пояснила, что при заболевании волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время.

При этом эксперт подчеркнула, что выпадение волос — обратимый процесс. Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова «проснутся».