В Роспотребнадзоре предупредили об облысении при коронавирусе
Особенно это касается тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме.
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Перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, могут облысеть.
«При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций», - передают РИА Новости слова эпидемиолога Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она пояснила, что при заболевании волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время.
При этом эксперт подчеркнула, что выпадение волос — обратимый процесс. Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова «проснутся».