В стране и мире Режиссер «Чудо-женщины» снимет новый фильм о вселенной «Звездных войн» Алена Миронова Ожидается, что он выйдет к Рождеству 2023 года. © Фото: Lucasfilm ZUMAPRESS.com Globallookpress Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс снимет новый фильм о вселенной «Звездных войн». Картина выйдет к Рождеству 2023 года. Об этом сообщает IndieWire. Фильм под названием «Разбойная эскадрилья» (Rogue Squadron) расскажет о новом поколении элитного подразделения пилотов истребителей X-wing. Дженкинс рассказала, что захотела снять фильм о пилотах, поскольку сама является дочерью пилота истребителя. «Каждый день, когда я просыпалась, выходила на улицу, смотрела вверх и видела, как мой отец и его эскадрилья взлетают на своих F-4. Это было очень захватывающе», - сказала она. Впервые в истории полнометражный фильм франшизы снимет женщина-режиссер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика