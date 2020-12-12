Режиссер «Чудо-женщины» снимет новый фильм о вселенной «Звездных войн»
Ожидается, что он выйдет к Рождеству 2023 года.
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Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс снимет новый фильм о вселенной «Звездных войн».
Картина выйдет к Рождеству 2023 года. Об этом сообщает IndieWire.
Фильм под названием «Разбойная эскадрилья» (Rogue Squadron) расскажет о новом поколении элитного подразделения пилотов истребителей X-wing.
Дженкинс рассказала, что захотела снять фильм о пилотах, поскольку сама является дочерью пилота истребителя.
«Каждый день, когда я просыпалась, выходила на улицу, смотрела вверх и видела, как мой отец и его эскадрилья взлетают на своих F-4. Это было очень захватывающе», - сказала она.
Впервые в истории полнометражный фильм франшизы снимет женщина-режиссер.