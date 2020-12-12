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Режиссер «Чудо-женщины» снимет новый фильм о вселенной «Звездных войн»

Алена Миронова
07:15 12.12.2020
Ожидается, что он выйдет к Рождеству 2023 года.
Режиссер «Чудо-женщины» снимет новый фильм о вселенной «Звездных войн»
© Фото: Lucasfilm ZUMAPRESS.com Globallookpress

Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс снимет новый фильм о вселенной «Звездных войн».

Картина выйдет к Рождеству 2023 года. Об этом сообщает IndieWire.

Фильм под названием «Разбойная эскадрилья» (Rogue Squadron) расскажет о новом поколении элитного подразделения пилотов истребителей X-wing.

Дженкинс рассказала, что захотела снять фильм о пилотах, поскольку сама является дочерью пилота истребителя.

«Каждый день, когда я просыпалась, выходила на улицу, смотрела вверх и видела, как мой отец и его эскадрилья взлетают на своих F-4. Это было очень захватывающе», - сказала она.

Впервые в истории полнометражный фильм франшизы снимет женщина-режиссер.

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