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Спасатели МЧС РФ обнаружили более 20 взрывоопасных устройств в Нагорном Карабахе

Валентина Пескова
06:58 12.12.2020
Российские пиротехники продолжают обследовать территорию непризнанной республики, за два дня осмотрев площадь почти в 10 гектаров.
Спасатели МЧС РФ обнаружили более 20 взрывоопасных устройств в Нагорном Карабахе
© Фото: МЧС РФ

Специалисты МЧС РФ совместно с представителями Министерства градостроения Нагорного Карабаха продолжают проводить проверку жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. Всего на контроле у представителей министерства по чрезвычайным ситуациям России находится около 200 объектов жилья, 28 из которых уже восстановлены.

Пиротехники МЧС обследуют территорию на предмет взрывоопасных предметов. За два дня им удалось осмотреть почти 10 гектаров земли, включая дороги и прилегающие к ним участки, а также окружающие их социально-значимые объекты и приусадебные участки местных жителей.

После обследования сел Очапняк и Айгестан специалистами были найдены около 20 взрывоопасных предметов. Все они переданы в Центр гуманитарного разминирования Нагорного Карабаха для последующего уничтожения и утилизации.

Вместе с медработниками Минобороны РФ психологи и медики МЧС России также продолжают проводить выездные приемы граждан. На базе фельдшерского пункта в селе Асхашен в Аскеранском районе специалисты чрезвычайного ведомства провели занятия с местными жителями по нормализации психоэмоционального состояния. В них приняли участие около 20 человек.

С момента подписания 10 ноября 2020 года совместного заявления о прекращении военных действий между лидерами России, Азербайджана и Армении, благодаря российским миротворцам в Нагорный Карабах вернулось уже более 35 тысяч беженцев. Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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