Харрисон Форд вновь появится на экранах в роли Индианы Джонса

Легендарный американский актер Харрисон Форд вновь сыграет искателя приключений Индиану Джонса. Появление в новой картине о знаменитом археологе станет для Форда пятым фильмом, в котором он появится в образе доктора Джонса.

Режиссером новой части фильма станет Джеймс Мэнголд. По имеющемуся плану кинолента появится на мировом экране в середине лета 2022 года. Такая информация сообщается в аккаунте Disney в Twitter.

Ранее Индиана Джонс был назвал величайшим киногероем всех времен по версии журнала Empire. На втором месте оказалась Эллен Рипли, главная героиня серии фильмов «Чужой», а на третьем популярный супергерой вселенной Marvel Железный человек.