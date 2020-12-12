Харрисон Форд вновь появится на экранах в роли Индианы Джонса
Кинолента появится на мировом экране в середине лета 2022 года.
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Легендарный американский актер Харрисон Форд вновь сыграет искателя приключений Индиану Джонса. Появление в новой картине о знаменитом археологе станет для Форда пятым фильмом, в котором он появится в образе доктора Джонса.
Режиссером новой части фильма станет Джеймс Мэнголд. По имеющемуся плану кинолента появится на мировом экране в середине лета 2022 года. Такая информация сообщается в аккаунте Disney в Twitter.
Ранее Индиана Джонс был назвал величайшим киногероем всех времен по версии журнала Empire. На втором месте оказалась Эллен Рипли, главная героиня серии фильмов «Чужой», а на третьем популярный супергерой вселенной Marvel Железный человек.