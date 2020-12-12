Техас предложили вывести из состава США

Член республиканской части палаты представителей американского Техаса Кайл Бидерманн выступил с предложением вывести штат из состава США. Он заявил, что твердо намерен подать проект, который позволит организовать референдум по вопросу о независимости Техаса.

Бидерманн аргументировал такое решение тем, что правительство государства больше не способно представлять ценности жителей штата. Об этом политик написал у себя в Twitter. Власти Техаса неоднократно получали предложения о продвижении подобной инициативы от националистически настроенных граждан.

Ранее Верховный суд США отказал в рассмотрении иска, поданного генеральным прокурором Техаса. Иск содержал просьбу о признании результатов президентских выборов в нескольких штатах недействительными из-за нарушений при их проведении.