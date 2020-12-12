Трамп объявил о начале вакцинации в Америке менее чем через 24 часа

Президент Дональд Трамп заявил, что в США одобрили обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса. Таким образом, заверил глава Америки, вакцинация жителей страны от COVID-19 начнется уже менее чем через 24 часа.

Трамп отметил, что данное событие является одним из величайших достижений в истории страны.

«Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев», - заявил президент США в своем видеообращении в Twitter.

Глава государства заявил, что поставки вакцины, одобренной Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов, уже начались во все штаты и по всем адресам. Этим занимаются специалисты в партнерстве с почтовыми компаниями FedEx и UPS.