Картину за 300 тысяч долларов нашли в мусоре в Германии

Полиция Германии обнаружила картину, стоимостью около 280 тысяч евро (более 300 тысяч долларов) в контейнере для мусора в аэропорту Дюссельдорфа.

Как сообщает «360» со ссылкой на немецкую полицию, бизнесмен забыл в воздушной гавани картину, упакованную в картонную коробку. Племянник предпринимателя обратился в полицию. Полотно нашли в мусорном баке комиссар полиции совместно с сотрудником клининговой компании. Картину вернули хозяину.

Ранее в Лондоне вандалы разрезали картину Пикассо за 26 миллионов долларов. Поврежденной оказалась работа художника «Бюст женщины».