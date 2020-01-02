Пассажира рухнувшего близ Алма-Аты лайнера наградили за отвагу

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение 27 декабря. Из 98 находившихся на борту людей погибли 12 человек, включая командира воздушного судна, еще 50 – пострадали. Рассматриваются три версии авиакатастрофы : ошибка экипажа, техническая неисправность и работа навигационных служб.

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