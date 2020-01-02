Пассажира рухнувшего близ Алма-Аты лайнера наградили за отвагу
Пассажира упавшего под казахстанской Алма-Атой лайнера наградили медалью за отвагу. Молодой человек по имени Темирлан Кадауов помогал людям до приезда экстренных служб.
Награду 23-летнему Кадауову вручил глава городской полиции Серик Кудебаев. В заявлении пресс-службы ведомства уточняется, что юноша прикрыл своим телом беременную женщину.
«Кроме этого, парень, несмотря на полученную травму, помогал эвакуироваться другим пассажирам до приезда всех экстренных служб», - цитирует сообщение 360.
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение 27 декабря. Из 98 находившихся на борту людей погибли 12 человек, включая командира воздушного судна, еще 50 – пострадали. Рассматриваются три версии авиакатастрофы: ошибка экипажа, техническая неисправность и работа навигационных служб.