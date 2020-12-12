Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрыли до конца года из-за пандемии
Посетителей, записанных на этот период, пообещали принять после открытия.
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В связи со сложной эпидемической ситуацией в Соединенных Штатах российское Генконсульство в Нью-Йорке не откроется до конца текущего года.
Посетителей, записанных на этот период, пообещали принять после открытия. Об этом сообщили в Twitter диппредставительства.
Ранее сообщалось, что на территории США был зарегистрирован суточный антирекорд. За один день в стране впервые с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией более трех тысяч человек.