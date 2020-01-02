Собянин провел технологический пуск второго участка Некрасовской линии московского метро

Сегодня состоялся технологический пуск второго участка Некрасовской линии московского метрополитена. В торжественной церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Полноценное движение по участку от станции «Косино» до «Лефортово» откроется в марте 2020 года, уточнил градоначальник, а до этого времени рабочие проведут необходимые пусконаладочные работы.

С открытием движения на новом участке столичной подземки, значительно улучшится транспортная обеспеченность жителей московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области.

«Закончены основные работы на новой ветке метро. Это 12 километров пути от "Косино" до "Лефортово". Это очень важное направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья. В течение трех месяцев будут идти пусконаладочные работы и в марте по этой ветке уже поедут первые пассажиры», - заявил Собянин.

Некрасовская линия метрополитена Москвы станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, которая в последние годы работает в условиях экстремальной загрузки.

С введением в строй новых станций должна существенно улучшиться дорожная ситуация на Лермонтовском и Рязанском проспектах, а также на Новокосинском шоссе и других перегруженных магистралях. Протяженность новой линии составит 19,6 километров.