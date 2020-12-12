Россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова рассказала, как можно сэкономить, накрывая новогодний стол. По ее словам, продукты с долгим сроком годности, такие как конфеты, алкоголь, консервы следует закупить заранее, ведь в канун праздника некоторые продавцы могут увеличить цены.

При выборе мяса можно отдать предпочтение птице. Мясникова отметила, что цена на нее в ноябре несколько снизилась. Также она рекомендовала не делать спонтанных покупок, отказаться от приобретения нарезанных и фасованных продуктов из-за более высокой цены и, зачастую, низких сроков годности.

«Новогодний стол может обойтись без тортов и пирожных, учитывая, что до чаепития, как правило, дело не доходит. Отказ от их покупки существенно снизит расходы», - приводит агентство «Прайм» слова специалиста.

Ранее россияне назвали худшие подарки на Новый год. Женщины рассказали, что им не нравится получать на Новый год игрушки, магниты и другие сувениры. Участвовавшим в опросе мужчинам не понравились футболки, носки и трусы.