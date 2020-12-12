Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 70 миллионов

Количество случаев инфицирования COVID-19 во всем мире перешло отметку в 70 миллионов. Такую информацию представили в университете Джонса Хопкинса, занимающемся отслеживанием статистики коронавируса в мире.

К сегодняшнему дню с начала пандемии во всех странах в сумме было зарегистрировано 70 058 867 случаев заражения. Из всех больных более 1,5 миллиона человек скончались. Выздоровели 45,1 миллиона пациентов.

Ранее вирусолог из Уханя отметила, что при исследовании у летучих мышей были обнаружены другие разновидности коронавирусов, способные передаваться людям. Специалист отметила, что в ближайшие годы в мире, возможно, будут распространяться вирусы, родственные Sars-CoV-2.