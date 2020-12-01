Назван размер зарплаты случайно победившей на выборах костромской уборщицы

Случайно победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская в 10 раз увеличила свой доход. Об этом рассказал председатель регионального отделения партии пенсионеров за справедливость Валерий Громов.

«Уборщицей она получала 3 тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч», - сказал он в беседе с МК.

Громов добавил, что женщина живет достаточно скромно.

Также, по его словам, в партии пенсионеров предложили Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму. Громов сказал, что бывшая уборщица интересна народу.

«Раз Марина Викторовна такая популярная, надо выдвинуть ее в депутаты», - уточнил он.

Ранее Удгодская сообщала, что на выборах была лишь техническим кандидатом. В ЦИК же рассказали, что ее победа была законной.