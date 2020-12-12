Древнейший в мире географический указатель нашли археологи в Египте

Ученые Боннского университета в сотрудничестве с Министерством древностей Египта смогли совместными усилиями расшифровать текст на камне, обнаруженном в современном Судане. Иероглифы на нем означали «Владение царя Хора Скорпиона».

Специалисты пришли к выводу, что находка является древнейшим в мире указателем. Хор Скорпион был властителем Египта в эпоху, древнее времени фараонов. Помимо надписи на камне был изображен скорпион.

Кроме того, факт обнаружения камня не в Египте может говорить о том, как происходила колонизация побережья Нила. Об этом сообщает «National Geographic».

Ранее в Норвегии в процессе раскопок были открыты руины языческого храма викингов. Возраст сооружения насчитывает около 1,2 тысячи лет. Он стал первым древнескандинавским храмом, найденным в стране.