Специалист рассказала, почему смартфон может тайно отсылать фото и видео

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, почему смартфон может тайно отсылать фото и видео. По ее словам, такое происходит, если устройство заражено вирусами.

«Вирус может проникнуть на телефон и в замаскированном виде: например, под видом безобидного приложения, которое запрашивает от пользователя более расширенные, чем ему на самом деле нужно, разрешения (а именно доступ к камере, памяти устройства и пересылке файлов через сеть)», - приводит агентство «Прайм» слова специалиста.

Но, по словам Насибулиной, есть способы избежать заражения смартфона вирусами. Главное – нельзя переходить по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей, реагировать на непонятные SMS-сообщения и электронные письма. Также стоит опасаться сайтов с нелицензионным контентом, которые часто бывают рассадниками подобных угроз. Не следует забывать и об антивирусе.

Ранее в Роскачестве предупредили о способах мошенничества в Telegram. По словам специалистов, злоумышленники готовятся к разговору с потенциальной «жертвой», маскируя свою операцию под рекламные переговоры. В конце разговора они могут «уболтать» собеседника скачать архивный файл якобы с презентацией продукта, рекламу которого они хотят оплатить.