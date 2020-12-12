Северное сияние окрасило небо Мурманска ярко зеленым цветом: видео

В этот декабрь в Мурманске вновь появилось красивейшее природное явление. Жители северных широт смогли наблюдать, как яркое северное сияние окрашивает небо удивительными цветами.

На видеозаписи, снятой в ночное время суток, можно увидеть, как в темноте сияет зеленый свет. Таким образом проявляет себя эффект, вызванный свечением верхних слоев атмосферы при взаимодействии с заряженными солнечными частицами.

Ранее огни северного сияния схожего цвета загорались в Финляндии. Там зеленый свет загорелся на территории Лапландии сквозь облачный покров.