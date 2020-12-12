Эксперт объяснила рост цен на подсолнечное масло и сахар

Доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова в разговоре со «Звездой» объяснила рост цен на подсолнечное масло и сахар. По ее словам, у повышения цен есть объективные причины и это можно было спрогнозировать.

Она отметила, что в этом году все растительные масла на мировых рынках дорожают. Неурожай повлиял на то, что сократилось производство пальмового масла, оно замещается рапсовым и подсолнечным маслом. Если растет спрос на данные виды масла – цены повышаются. Внутренний рынок тоже испытывают влияние растущих цен мирового рынка.

«Предвидеть это повышение цен было возможно. Рост цен на подсолнечное масло, скорее всего, связан не с урожаем подсолнечника и не с ростом цен именно на подсолнечник. Это уже сфера деятельности, прерогатива компаний, которые производят именно подсолнечное масло. Цены на подсолнечное масло устанавливают они, а не сельхозпроизводители, которые сеют и собирают подсолнечник», - сказала Долгова.

Также она объяснила, что повлияло на рост цен на сахар. По словам специалиста, причина следующая: сахарная свекла в этом году из-за засушливого лета не набрала нужной «сахаристости». При переработке свеклы на выходе получается гораздо меньше сахара, чем, например, в прошлом году.

«Затрачиваем столько же средств, но получаем меньше готового продукта. Кроме того, площади под посев сахарной свеклы в этом году чуть-чуть меньше. Поэтому, поскольку затраты возрастают на производство сахара, то и цена растет», - сказала Долгова.

Она подчеркнула, что рост цен был прогнозируем, тенденция намечалась. Он связан не только с сезонным спросом. По данным Росстата, розничные цены на сахар за январь-ноябрь выросли на 71,54%, на подсолнечное масло - на 23,78%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил чиновникам разобраться с ростом цен на продукты питания. По словам российского лидера, повышение стоимости нельзя объяснить ни пандемией коронавируса, ни сезонностью.