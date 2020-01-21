Гуф прокомментировал сообщения о его задержании в Абу-Даби
Накануне появилась информация, что певец был задержан в аэропорту за дебош в самолете.
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Российский репер Алексей Долматов, известный как Гуф, опроверг информацию о своем задержании в аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов за неподобающее поведение на борту самолета, заявил адвокат артиста Сергей Жорин.
«С ним все нормально, и он ждет вылета в Москву», - цитирует адвоката ТАСС.
Накануне в СМИ появилась информация о задержании Гуфа сотрудниками правоохранительных в аэропорту Абу-Даби во время перелета из Таиланда.