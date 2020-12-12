Верховный суд США отказал Техасу в пересмотре итогов выборов в ряде штатов

Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать иск о пересмотре результатов президентских выборов в четырех штатах, поданный Техасом. В иске подвергались сомнению итоги голосования в Джорджии, Мичигане, Висконсине и Пенсильвании.

Причиной отказа послужило то, что судьи не увидели оснований для вмешательство в ситуацию в других штатов со стороны Техаса. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее генеральный прокурор Техаса обратился в Верховный суд страны с просьбой признать недействительными итоги выборов в ряде штатов из-за нарушения процедуры голосования. К иску присоединились еще 17 штатов, а также действующий президент Дональд Трамп.