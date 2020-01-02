Врач рассказал, как поддерживать организм зимой

Наибольшее положительное воздействие на человеческий организм оказывает совместный прием сразу всех необходимых витаминов и минеральных веществ. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев.

Говоря о поддержании здоровья и профилактике заболеваний в зимний период, специалист отметил, что в холодное время года нужно принимать витаминно-минеральные комплексы.

«Например, витамины группы В, которыми богаты мясо и мясные продукты, необходимы нам для регуляции белкового и энергетического обмена. Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием... с витамином А в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком», - объяснил он.

Сергеев порекомендовал пропивать курс витаминов в течение одного месяца, особенно после простудных заболеваний.

Также эксперт посоветовал солить, квасить и мариновать мясо, овощи, грибы, фрукты и ягоды на зиму. По его словам, благодаря засолке эти продукты лучше сохраняют витамины и минералы.

При этом он предупредил, что «ориентация на свежие импортные овощи, фрукты и плоды не всегда оправданна», поскольку производители иногда не выдерживают сроки их вызревания, из-за чего продукты доставляются в Россию с минимальным количеством витаминов.

Валерий Сергеев отметил, что соблюдать его рекомендации нужно, так как в наше время организм человека разучился вырабатывать необходимое ему количество полезных веществ.