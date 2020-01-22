В Госдуме высоко оценили сохранение силового блока правительства

Сохранение силового блока правительства - это гарантии безопасности нашей страны, заявил заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой.

По его словам, те министры, которые перешли из прошлого состава кабмина в новое правительство Михаила Мишустина, смогли много добиться на своих постах.

«Я искренне рад тому, что на своих постах остались министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров», - подчеркнул Толстой.

Он также положительно оценил назначение на должность вице-премьера Марат Хуснуллин, и новых министров просвещения и культуры - Сергея Кравцова и Ольги Любимовой.

Толстой также отметил, что прежнему составу правительства удалось добиться многих изменений в стране, и поблагодарил их за это.

В сравнении с масштабным обновлением экономического блока правительства перестановки в силовом блоке не произошло. В новом кабмине РФ свои посты сохранили глава Минобороны Сергей Шойгу, МЧС - Евгений Зиничев, и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.