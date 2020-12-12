Иранскую звезду соцсетей осудили на 10 лет за фото в Instagram

В Иране Instagram-блогера Фатиму Хишванд, получившую известность под именем Сахар Табар, осудили на 10 лет тюремного заключения за фотографии, которые она размещала в своем аккаунте.

Заработавшую многотысячную аудиторию благодаря фотографиям в истощенном образе голливудской актрисы Анжелины Джоли 19-летнюю девушку обвинили в растлении молодежи и неуважении к Исламской республике. Также блогера судили за подстрекательство к насилию, получение доходов ненадлежащим путем и подстрекательство молодежи к коррупции.

Табар неоднократно обращалась в суд с просьбами о снисхождении. Кроме того, по данным Guardian, у девушки были ранее диагностированы психические отклонения.

Из четырех обвинений в ходе судебного заседания были сняты лишь два. За помощью в решении судьбы девушки уже обратились к ее «прототипу» Анжелине Джоли. Актрису попросили поспособствовать спасению Хишванд от тюрьмы.

Ранее политолог Мария Бутина выпустила книгу, в которой рассказала о периоде своего заключения в американской тюрьме. Бутина, осужденная за якобы имевший место шпионаж в интересах иностранного государства, провела в заключении 467 дней.