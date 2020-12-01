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«Задание на онлайн-курсах»: врач из Твери объяснила «продажу» советов по лечению COVID-19

Роман Захаров
23:40 01.12.2020
По словам Валентины Максимовой, она не имела умысла реально что-либо продавать, а лишь хотела привлечь аудиторию в Instagram в рамках домашнего задания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Врач из Твери Валентина Максимова в беседе со «Звездой» опровергла информацию о том, что она продавала через социальные сети советы по лечению от коронавируса. По словам медика, она действительно размещала рекламные публикации, но это было не более, чем задание, полученное на курсах по ведению Instagram.

«Instagram раньше я не вела, хотя зарегистрирована там с 2017 года. Но просто выставляла фотографии. В октябре мне сын предложил пройти онлайн-курсы по ведению Instagram. Я начала обучение: каждый день по 4 часа занятий, потом презентация 80-100 страниц, затем домашнее задание и это на фоне работы в инфекционном госпитале. Это было домашнее задание одного из уроков - разместить рекламный пост о себе в паблик города, где я живу», - объяснила врач ситуацию.

То, что произошло дальше, по словам Валентины Максимовой, повергло ее в ужас: в соцсети в ее адрес посыпались многочисленные гневные комментарии, а когда она пришла на работу, то администрация больницы потребовала от нее объяснений.

«Конечно, я не продавала. Я и не планировала продавать. Когда мы размещали рекламный пост, нужно было немного рассказать о себе и вовлечь аудиторию в подписки розыгрышем. А так как я ничего не произвожу, мои сокурсники предприниматели и они представляли свою продукцию, а так как я врач, я могла предложить только свои знания», - рассказала медик.

Она подчеркнула, что из всех выполнивших это задание, критика обрушилась только на нее. Максимова при этом еще раз напомнила, что не имела умысла реально что-либо продавать, а лишь хотела привлечь аудиторию в Instagram в рамках задачи, поставленной перед ней на обучающих курсах.

Ранее в Интернете появились сообщения о том, что врач одной из тверской больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19, якобы продает советы по лечению опасной инфекции. Стоит отметить, что факта реальной продажи таких рекомендаций никем зафиксировано не было, и все обвинения в адрес медика были основаны исключительно на информации из социальных сетей.  

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