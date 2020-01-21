Володин пообещал эффективно выстроить работу с новым составом правительства

Он убежден, что при решении этих задач, удастся повысить рост экономики, а также разобраться с проблемами в социальной сфере и жизни граждан.

«Со своей стороны мы сделаем все, чтобы эффективно выстроить работу для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентом в рамках послания Федеральному собранию», - отметил спикер.

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