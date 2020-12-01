В Москве за сутки умерли 75 пациентов с COVID-19
Общее число умерших с коронавирусом в столице достигло 9 053 человек.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В Москве за сутки скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и имелся положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.
Накануне в оперштабе сообщили о 76 скончавшихся больных с коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 9 053 человек.
Ранее стало известно, что из-за распространения коронавирусной инфекции все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение. В Минобрнауки РФ уточнили, что российские вузы сохраняют бюджетные места за иностранными студентами, которые из-за пандемии не могут приехать в Россию или испытывают сложности с удаленным обучением.