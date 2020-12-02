Сломавший ногу Байден появился на публике в специальном ботинке: видео

Джо Байден впервые появился на публике после того, как сломал стопу во время игры со своей собакой. На кадрах, которые разместили СМИ, кандидат в президенты США, прихрамывая, вышел из автомобиля. Видно, что на травмированной ноге у него - специальный ботинок.

Во вторник, 1 декабря, Байден представлял свою экономическую команду. Как пишет Associated Press, в перерывах между выступлениями политик сидел. Кроме того, демократ сказал журналистам, что чувствует себя хорошо.

Ранее лечащий врач Байдена заявил, что из-за перелома стопы политику придется ходить в специальном ботинке в течение нескольких недель.

Напомним, что, по данным СМИ, Байден одержал победу на выборах президента США. Действующий глава государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Окончательные результаты голосования еще не подведены.