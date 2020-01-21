«Произошла тонкая перенастройка состава кабмина»: эксперт о новом правительстве

После новых назначений в кабинете министров произошла не полная перезагрузка, а его тонкая перенастройка. Об этом в комментарии «Звезде» пояснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Речь шла о том, что силовики и министры, ориентированные на президента и макроэкономический блок, свою функцию выполняли. К ним претензий не было, а вот микроэкономический блок и социальный блок подверглись серьезной ротации, как и предсказывали эксперты. Пришли люди, которые заточены под выполнение национальных проектов. О чем и говорил Мишустин, когда представлял правительство президенту. Совершенно очевидно, что та ротация, которая произошла, касалась уточнения функционала очень статусных персон», - говорит Мухин.

По словам политолога, то, что кабинет министров был усилен Белоусовым, курировавшим в администрации выполнение нацпроектов - это абсолютно естественно.

«А то, что Силуанов потерял позицию первого вице-премьера, но сохранил пост стратегического министра финансов - это не понижение, а уточнение функционала. Нынешний состав кабинета министров должен за четыре года выполнить национальные проекты. Это задача, которую поставил президент, и, судя по всему, она будет выполнена», - пояснил Алексей Мухин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил сегодня министров правительства Михаила Мишустина. Среди них восемь абсолютно новых лиц и 11 человек, которые сохранили свои посты.