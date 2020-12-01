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Число жертв трагедии в Трире возросло до пяти человек

Ян Брацкий
23:00 01.12.2020
Ранее в городской прокуратуре отвергли версию теракта и заявили, что водитель был пьян.
Число жертв трагедии в Трире возросло до пяти человек
© Фото: Harald Tittel globallookpress

В Германии возросло количество жертв дорожно-транспортного происшествия в Трире. В больнице скончался пятый пострадавший пешеход. Об этом на своей станице в Twitter сообщила городская полиция.

В клинке остаются многочисленные пострадавшие в результате наезда легкового автомобиля. Трагедия произошла сегодня в пешеходной части города.

Полиция смогла оперативно задержать водителя, его автомобиль блокировали на одной из улиц. Прокуратура отвергла версию теракта, заявив, что автомобилист был пьян и возможно страдает психическим заболеванием.

Сейчас продолжается расследование инцидента. Врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии. Более 20 человек обратились к психологам за помощью.

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