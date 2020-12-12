Автомобиль протаранил толпу демонстрантов в Нью-Йорке

В центре Нью-Йорка легковой автомобиль протаранил толпу демонстрантов. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию, пострадали как минимум семь человек.

Отмечается, что автомобиль врезался в людей в районе Манхеттен. Там проходила демонстрация, предположительно, в защиту заключенных одной из тюрем.

По сообщению полиции, жизням людей угрозы нет. Женщина, находившаяся за рулем, задержана.