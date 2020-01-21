Мишустин обозначил главные задачи для нового правительства

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство должно максимально быстро приступить к решению задач, которые поставил президент. Одной из приоритетных задач, обозначенных Мишустиным, является повышение уровня жизни россиян.

«Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование», - сказал на заседании новый глава правительства.

При этом премьер отметил, что граждане должны почувствовать реальные изменения и улучшение уровня жизни, что и является целью запущенных нацпроектов.

Кроме того Мишустин поручил новому кабмину оперативно заняться внесением поправок в бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил в своем послании президент.

Также премьер отметил, что новый кабинет министров должен добиваться повышения темпов роста экономики, и что одновременно с этим стоят колоссальные задачи перед Минфином.

Напомним, 15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабинета министров был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.