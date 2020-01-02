Путин поздравил с днем рождения балетмейстера Григоровича

Президент России Владимир Путин отметил творческие успехи балетмейстера и народного артиста СССР Юрия Григоровича в его 93-й день рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Григорович принадлежит к когорте выдающихся мастеров, которые создали славу русского балета.

«Ваши работы балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира», - говорится в поздравлении.

Президент пожелал артисту здоровья, успехов и всего самого доброго.

Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. За свой творческий путь он был солистом и балетмейстером Театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинского театра), главным балетмейстером Большого театра. С 2008 года занимает должность штатного хореографа Большого театра. Григорович создал восемь оригинальных балетов и считается одним из самых выдающихся хореографов 20 века.