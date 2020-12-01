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Радио «Звезда» победило в двух номинациях национальной премии «Радиомания-2020»

Роман Захаров
22:58 01.12.2020
На конкурс Радио «Звезда» заявило две работы: историко-познавательный цикл «Знание - это сила!» в номинации просветительских программ, и документально-художественный сериал «Шла война к тому Берлину» в специальной номинации, посвященной 75-летию Победы в ВОВ.
Радио «Звезда» победило в двух номинациях национальной премии «Радиомания-2020»
© Фото: Академия Радио, youtube

Во вторник, 1 декабря, в зале московского отеля Марриотт Ройал Аврора прошла торжественная церемония вручения премии «Радиомания», на которой Национальная радиостанция «Звезда-FM» получила две награды.

В связи с пандемией COVID-19 на церемонии присутствовали только представители радиостанций-номинантов. Прямая трансляция прошла в онлайн-эфире, а доступ к нему был открыт для всех желающих.

На конкурс Радио «Звезда» заявило две работы: историко-познавательный цикл «Знание - это сила!» в номинации просветительских программ, и документально-художественный сериал «Шла война к тому Берлину» в специальной номинации, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В обеих номинациях Радио «Звезда» одержало победу, обойдя радиостанцию «Комсомольская правда», Авторадио и Детское радио.

На награждении Радио «Звезда» представили продюсер литературного вещания Мария Громкова и главный режиссер Тимур Милоянин. Полученный «золотой микрофон» они посвятили ушедшим из жизни коллегам - продюсеру Дмитрию Найденову и звукорежиссеру Сергею Ланшакову.

«Последние часы проекта "Шла война к тому Берлину" дались особенно тяжело, потому что как раз в это время мы потеряли наших любимых коллег, которые, можно сказать, погибли на своем удаленном посту. Награду эту, конечно, мы посвящаем им», - сказали они.

Как позже рассказала Мария Громкова, несмотря на то, что в этот раз на мероприятии было не так много посетителей, волнений от этого она испытывала не меньше. Кроме того, она поблагодарила весь коллектив радиостанции за сплоченность во время работы в условиях санитарных ограничений.

«Все было очень волнительно, хотя в этом году церемония и была проведена в кулуарном формате. Было не так много гостей. И, к сожалению, не все коллеги смогли присутствовать с нами и разделить радость от нашей победы. Этот год для всех радиостанций был невероятно сложный. Я хочу сказать большое спасибо всей команде Радио "Звезда" за то, что мы смогли остаться единым коллективом и подать в эфир для наших слушателей столько много прекрасных программ», - поделилась впечатлениями она.

«Радиомания» - это престижный конкурс в сфере радиовещания в России. Его награда - «золотой микрофон» - считается радийным «Оскаром». Премию учредила Российская Академия Радио в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио.

В 2020 году национальная премия Российской Академии Радио проводилась в 19-й раз, и в 19-й раз Радио «Звезда» получило диплом ее лауреата.

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