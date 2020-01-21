«Высочайший уровень»: политолог объяснил переназначение Шойгу главой Минобороны

«Это высочайший уровень! Тому подтверждение слова его коллеги министра обороны Соединенных Штатов, который сказал, что "мы последний доллар вкладываем для того, чтобы догнать вооруженные силы Российской Федерации», - рассказал эксперт.

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