«Высочайший уровень»: политолог объяснил переназначение Шойгу главой Минобороны
Состав нового кабинета министров был представлен Михаилом Мишустиным.
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Переназначение Сергея Шойгу министром обороны России является следствием его эффективной работы в соответствие с высочайшими требованиями, заявил политолог Андрей Кошкин «Звезде».
«Это высочайший уровень! Тому подтверждение слова его коллеги министра обороны Соединенных Штатов, который сказал, что "мы последний доллар вкладываем для того, чтобы догнать вооруженные силы Российской Федерации», - рассказал эксперт.
Незадолго до этого Владимир Путин отметил, что правительство получилось сбалансированным, несмотря на очень большое обновление.
Напомним, что новым премьер-министром России был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.