Американцам запретят брать в салон самолета животных для моральной поддержки

В США пассажирам самолетов запретят брать с собой в салон животных для моральной поддержки. Об этом сообщает Lonely Planet.

Отмечается, что запрет не касается специально обученных собак, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Дата вступления в силу новых ограничений пока неизвестна.

Запрет решили ввести из-за того, что некоторые животные, не прошедшие дрессировку, создавали трудности во время полета. Еще одна причина – возможные аллергические реакции у пассажиров.

Ранее в «Аэрофлоте» разъяснили новые правила перевозки животных. Взрослые домашние питомцы пассажиров теперь должны будут путешествовать только в отдельных домиках-перевозках.