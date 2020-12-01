Коты Эрмитажа получат наследство из Франции

Коты Эрмитажа получат наследство от мецената из Франции. Об этом «Звезде» сообщила пресс-служба музея. Также мужчина завещал часть денег онкологическому отделению и зоозащитникам, добавили в ведомстве. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский оценил жест француза и назвал его поступок очень трогательным.

«О котах мы не перестаем заботиться, о них заботятся и наши посетители, и пользователи Интернета. У котов есть свои меценаты: недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам - сейчас мы ведем переписку с юристами», - цитирует «Фонтанка» Пиотровского.

Как уточнила помощник директора музея Мария Халтунен, о получении наследства стало известно минувшим летом, сейчас завершается оформление необходимых документов.

«Мы сейчас находимся в процессе его оформления. Человек скончался и поделил то, что он оставил, между своими близкими, французской организацией по защите экологии, а третью часть, небольшую по сравнению с двумя предыдущими, оставил котам Эрмитажа. Мы узнали об этом, когда к нам обратились распорядители завещания», - рассказала Халтунен.

Сотрудники Эрмитажа так и не смогли выяснить, что послужило причиной такого поступка пожилого француза и бывал ли он в Эрмитаже. Сошлись во мнении, что мужчина был простым скромным человеком.