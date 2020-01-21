«Это технократического типа люди»: политолог о назначениях в новом правительстве

По мнению директора института политических исследований Сергея Маркова, вошедшие в состав нового правительства министры являются «людьми технократического типа». Об этом политолог заявил в комментарии «Звезде».

«Это технократического типа люди, которые по большому счету готовы выполнять любые задачи, которые перед ними поставят. Все зависит того, какие задачи будут поставлены. Единственными изменениями являются два фактора. Это сам лидер всего правительства, то есть премьер-министр, который считается очень успешным сторонником цифровизации. Поэтому мы можем предположить, что активная цифровизация станет одним из основных инструментов. Но это только наши догадки - это не 100%», - пояснил Сергей Марков.

Также политолог охарактеризовал задачи, которые стоят перед некоторыми новыми министрами. По его мнению, каждое назначение нового человека на конкретный пост имеет вполне обоснованные причины.

«Андрей Белоусов, который стал первым вице-премьером вместо такого финансового бухгалтера Силуанова - это знак, который говорит о том, что все мы были правы, когда прогнозировали, что экономический рост будет главной политической задачей для нового правительства. Он назначен для того, чтобы добиваться экономического роста. Уход Орешкина и замена его Решетниковым, тоже могут свидетельствовать о акценте на экономический рост. Потому что предыдущий глава министерства экономики Орешкин был бывшим замминистра финансов. То есть, представителем того же банковского лобби, который несет ответственность за низкий экономический рост. А бывший губернатор Пермского края, более близкий к реальной экономике, к реальному сектору экономики, будет, возможно, более благожелательным, чтобы работать с этим сектором экономики», - прокомментировал политолог.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил сегодня министров правительства Михаила Мишустина. Среди них восемь абсолютно новых лиц и 11 человек, которые сохранили свои посты.