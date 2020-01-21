Достигнут разумный баланс: политолог оценил новый состав правительства РФ

Политолог Андрей Кошкин считает, что при формировании нового Правительства России был достигнут разумный баланс между теми, кто составлял костяк и кто теперь находится в его новом составе.

«Все обратили внимание на силовой блок, этот блок подчиняется Президенту и оказался практически нетронутым», - сказал эксперт «Звезде».





На своих местах остались министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Это свидетельствует о том, что эти министры доказали своим трудом высокую эффективность и умение трудиться в соответствии с высочайшими требованиями», - считает Кошкин.

Напомним, что 15 января правительство России в полном составе ушло в отставку. Новым председателем кабинета министров был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.





