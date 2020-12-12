В Ватикане торжественно зажгли рождественскую ель

В Ватикане на площади Святого Петра прошла церемония торжественного зажжения иллюминации на главной ели и открытие вертепа в честь рождественских праздников. На мероприятии присутствовали официальные лица и высокопоставленные представители государства.

В 2020 году дерево было привезено в город-государство из Словении, где 30 метровый гигант рос на территории заповедных лесов. Ранее Ватикан уже получал дерево из Словении в 1996 году.

Вертеп, изображающий рождение Иисуса Христа, был составлен из 54 фигур. Он был создан в центре керамического мастерства, городе Кастелли в Италии.

В связи с противоэпидемическими ограничениями, введенными из-за COVID-19, в церемонии участвовало заметно меньше людей, чем обычно. Украшения простоят на площади до 10 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что главную ель России доставили в Кремль из Московской области. Дерево было выбрано из 50 вариантов за идеальные пропорции. Символ праздника будут украшать еще два дня.