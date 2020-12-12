Британцев предупредили о возможном нашествии крыс

Миллионы крыс, оставшихся голодными из-за закрытия ресторанов и пабов в связи с противоэпидемическими мерами, начнут пробираться в дома жителей Великобритании. Также на поведение грызунов, вероятно, повлияет снижение температуры.

В Британской ассоциации по борьбе с вредителями отметили, что мыши и крысы активны в зимнее время и обладают хорошими адаптивными способностями, что делает их проблемой для людей. За последний месяц в стране уже был отмечен рост обращений в связи с появлением грызунов. Наибольший риск в данном случае связан с тем, что они являются переносчиками различных опасных болезней. Некоторые крысы также способны развивать невосприимчивость к ядам.

О такой перспективе предупредили в статье Mirror. Гражданам Великобритании рекомендовали быстро выбрасывать отходы и держать их в герметичных емкостях, а также не скапливать продукты на праздники. Также помочь в борьбе с грызунами могут специальные ловушки, которые следует устанавливать в безопасных местах.

Ранее на территории Великобритании ввели повторный карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. В стране закрылись пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением продовольственных.