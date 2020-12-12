СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак

Как рассказал в эфире телеканала НТВ актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, Анастасия Заворотнюк смогла победить рак. По словам Манучарова, он часто общается с актрисой и является ее соседом.

«Ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка сделали так, что они остановили эту болезнь», - сказал Манучаров.

Он добавил, что считает это победой. Телеведущий подчеркнул, что о Заворотнюк можно говорить «как о живом человеке».

Летом прошлого года в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Долгое время родственники не давали никаких комментариев, однако затем все же подтвердили диагноз актрисы.