В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом

По данным Оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 72 пациента с COVID-19.

С начала пандемии в столице умерли 9 870 человек, у которых подтвердился коронавирус. Сутками ранее Оперштаб сообщил о 76 умерших от COVID-19.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечит защиту от болезни на два года, в то время как препарат производства Pfizer проработает около 5 месяцев.