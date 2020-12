В стране и мире Сервис TikTok назвал 10 треков популярных в 2020 году в России Ирина Киселенко По данным видеосервиса, самыми популярными музыкантами стали Rakhim, Бьянка и Артур Бабич, The Limba и другие. © Фото: Тики-Токи Xinhua Globallookpress Видеосервис TikTok назвал ТОП-10 треков, популярных в 2020 году в России. «Пользователи TikTok знают, как важно подобрать трек к своему видеоролику, чтобы он выстрелил и попал в рекомендации. Мы выбрали 10 треков, которые смело можно назвать саундтреками 2020 года в российском TikTok: это Rakhim - Fendi, Бьянка и Артур Бабич – "Были танцы", Gafur и Jony - Lollipop, Cardi B - WAP (feat. Megan Thee Stallion), Blackpink - How you like that, the Limba и Andro - X.O, the Limba - Смузи, Джаро и Ханза - Ты мой кайф, Karna.val - Психушка, Dava и Серега - Черный бумер», - сообщили ТАСС в компании. Ранее стал известен топ-исполнителей в России. Дуэт из Владикавказа Miyagi & Andy Panda попал на первую строку рейтинга самых популярных поп-исполнителей. Для составления топа была исследована популярность треков на стриминговых платформах, просмотры клипов, частота живых концертов, доходы и число подписчиков в соцсетях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика