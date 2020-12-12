Врачи, лечащие больных COVID-19, сыграли в футбол с командой звезд

На футбольном поле спартаковского манежа в московских Сокольниках состоялся необычный футбольный матч. Врачи, которые усиленно борются с коронавирусом в красных зонах сыграли с командой звезд.

Против врачей в благотворительном матче выступили актеры, певцы и спортсмены, включая фигуриста Илью Авербуха, артистов Эдгарда Запашного и Дениса Майданова. Отмечается, что данная игра - это своеобразный знак благодарности медикам за проделанную работу.

Идею проведения соревнования предложил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко. Он же выступил капитаном команды врачей.