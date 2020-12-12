В стране и мире Сын Мадуро привился от коронавируса «Спутником V» Алексей Курильченко Сын президента Венесуэлы принял участие в третей фазе испытаний российской вакцины. © Фото: @nicmaduroguerra Facebook Герра Мадуро, сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, принял участие в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ. «Горжусь присутствовать в момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний первой в мире российской вакцины против COVID-19, "Спутник V"», - написал Герра на своей странице в Twitter. Ранее вице-президент Делси Родригес сообщила о том, что поставки «Спутника V» в Венесулу начнутся в январе 2021 года. Родригес лично проводила переговоры с Москвой по данному вопросу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика