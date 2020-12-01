В посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в Кабуле дипломатов

Пострадавшим в результате взрыва в Кабуле российским дипломатам госпитализация не понадобилась. Об этом сообщил пресс-атташе российской дипмиссии в Афганистане Никита Ищенко.

«Никто не пострадал <...> Машину я видел, с ней ничего серьезного», - сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, автомобиль с дипломатическими работниками случайно оказался неподалеку от места взрыва самодельного устройства.

Ранее МИД РФ распространил информацию о подрыве автомобиля российской дипмиссии в Кабуле, в результате которого дипломаты получили легкую контузию.

Москва потребовала от официального Кабула обеспечить безопасность и провести тщательное расследование инцидента. По одной из версий, неизвестные готовили теракт против афганских военнослужащих, однако на Смоленской площади не исключили возможность атаки на российских граждан.