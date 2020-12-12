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На месторождении нефти в НАО из-за ЧП погиб один человек и трое пострадали

Ирина Киселенко
22:19 12.12.2020
На месторождении имени Требса произошла разгерметизация шланга рукава высокого давления.
На месторождении нефти в НАО из-за ЧП погиб один человек и трое пострадали
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении имени Требса один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«На месторождении имени Требса произошла разгерметизация шланга рукава высокого давления. Пострадали четыре человека и один из них, к сожалению, погиб. Нефтеразлива удалось избежать. В настоящее время скважина заглушена», - сказала собеседница агентства ТАСС.

Пострадавших доставили в больницу. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии. Разгерметизация произошла при проведении ремонтных работ, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Прокуратура НАО начала проверку после ЧП на нефтяном месторождении. Отмечается, что разлива нефти удалось избежать, скважина заглушена.

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