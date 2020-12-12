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В Москве задержаны подозреваемые в краже более 120 миллионов рублей

Ирина Киселенко
21:15 12.12.2020
Злоумышленники занимались изготовление поддельных паспортов для покупки сим-карт с номерами.
В Москве задержаны подозреваемые в краже более 120 миллионов рублей
© Фото: МВД РФ

В Москве задержали подозреваемых в хищении свыше 122 миллионов рублей с банковских счетов. Об этом сообщается на сайте МВД.

Было установлено, что злоумышленники занимались изготовление поддельных паспортов удостоверяющих личность граждан РФ. В офисах сотовой связи они предъявляли их для перевыпуска сим-карт с номерами, которые привязаны к банковским картам. Потом получали доступ в личный кабинет в мобильном банке и переводили средства на свои счета.

По данному факту были возбуждены дела по ч. 4 ст. 158 УК России — «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Ранее в Приморье подросток украл 740 тысяч рублей с банковской карты учительницы. По версии следователей, с 1 по 19 ноября текущего года юноша, находясь в помещении библиотеки школы в поселке Преображение, под предлогом звонка попросил у учительницы ее мобильный телефон.

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